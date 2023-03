Nach Kooperationsgespräch mit den Behörden: „Letzte Generation“ blockiert stehend eine Kreuzung in Aalen

Auflage der Behörden für die erste offiziell angemeldete Demo der Klimaaktivisten war das Motto „reden statt kleben“. Laut Polizei sei das einmalig im Bundesgebiet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Eine halbe Stunde lang haben Klima-Aktivisten am Montag im Berufsverkehr eine Kreuzung an einer der Hauptverkehrsachsen in Aalen blockiert. Ein „Kooperationsgespräch“ habe es im Vorfeld gegeben, erläutert der Leiter des Aalener Polizeireviers, James Smith. Wesentlicher Bestandteil dieses Gesprächs und behördliche Auflage für die Aktion sei das Motto „reden statt kleben“ gewesen. Eine solche Vereinbarung mit den Aktivisten ist seiner Ansicht nach im Bundesgebiet einmalig. Die ganze Geschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post.