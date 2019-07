Wespen legen Internet in einem Ort in Hessen lahm

Im mittelhessischen Leun haben Wespen das Internet lahmgelegt. Wie es genau dazu kam, ist sehr kurios.

Leun- In dem mittelhessischen Ort Leun haben Wespen die Internetverbindung in mehreren Straßen lahmgelegt. Der Grund hierfür ist äußerst kurios. Der Internet-Ausfall kam nämlich durch ein Nest zustande, das die Wespen in einem Verteilerkasten gebaut haben.

Internet-Ausfall am Abend

Deswegen müssen die betroffenen Anwohner seit gestern Abend ohne Internet auskommen. Ein Techniker, der das Problem beheben soll, wurde bereits informiert. Allerdings will dieser erst arbeiten, wenn die Wespen entfernt wurden. Dafür soll ein Kammerjäger sorgen. Bis dahin haben die betroffenen Anwohner neben den üblichen Gründen einen besonderen Anlass, genervt von den Wespen zu sein.

