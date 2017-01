Beim Sex in Disco gefilmt - Polizei fahndet nach Liebespaar

Stuttgart - Ein Paar hat sich in einer Stuttgarter Disco einschließen lassen, um dort ein Schäferstündchen zu verleben. Doch dann werden die Eindringlinge gefilmt und erwischt.

Ein Pärchen hat eine Stuttgarter Disco in ein Liebesnest verwandelt. Die Verliebten ließen sich einem Bericht unseres Partner-Portals echo24.de zufolge absichtlich in dem Club einschließen und vergnügten sich mehrere Stunden miteinander, nachdem gegen 8 Uhr am Morgen der letzte Mitarbeiter die Räumlichkeiten verlassen hatte. Was sie jedoch nicht bedachten: Ihr Treiben wurde von den Überwachungskameras aufgezeichnet.

Die Betreiber wollen jedoch nicht verraten, was darauf zu sehen ist. „Das kann ich nicht sagen, ohne rot zu werden“, ließ ein Sprecher wissen. Erst gegen Mittag beendete eine Putzfrau das Techtelmechtel des Pärchens, das sich auch an der Bar bediente.

Da die beiden sofort flohen, werden sie von der Polizei gesucht. Vorwurf: mindestens Hausfriedensbruch. Was das Paar in der Disco so alles getrieben hat, bleibt aber wohl ein Geheimnis ...

tz/mm