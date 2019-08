Lottozahlen da - Zwangsausschüttung! 28-Millionen-Jackpot wird geleert

Lotto-Spieler aufgepasst! Am Mittwoch wird der Jackpot bei der Ziehung „6aus49“ garantiert geleert. Bei der Zwangsausschüttung geht es um 28 Millionen Euro.

Update vom 14. August:

Das sind die aktuellen Lottozahlen:

Lottozahlen (Spiel 6 aus 49): 3 - 15 - 18 - 30 - 39 - 41

Superzahl: 1

Spiel 77: 5 - 8 - 7 - 7 - 6 - 7 - 7

Super 6: 9 -1 - 6 - 9 - 4 - 6

Erstmeldung: München - Zwölf Mal in Folge wurde der Lotto-Jackpot nicht geknackt. Nun ist damit Schluss, es kommt zur Zwangsausschüttung. „Laut Teilnahmebedingungen wird der Jackpot garantiert ausgeschüttet, wenn ihn nach 13 Ziehungen in Folge niemand geknackt hat“, erklärt Friederike Sturm, die Präsidentin von Lotto Bayern.

Lotto am Mittwoch, 14.08.2019: Wie funktioniert die Zwangsausschüttung?

Das bedeutet: Hat am Mittwoch, 14. August 2019, bei Lotto „6aus49“ kein Teilnehmer sechs Richtige mit Superzahl angekreuzt, werden die 28 Millionen Euro - so hoch ist der Lotto-Jackpot am Mittwoch - auf diejenigen aufgeteilt, die sechs Richtige ohne Superzahl vorweisen können.

Sollte auch hier kein Gewinner ermittelt werden können, dürfen sich die Lotto-Spieler freuen, die immerhin fünf richtige Zahlen und die korrekte Superzahl abgegeben haben.

Und so geht es von Gewinnklasse zu Gewinnklasse nach unten, bis mindestens ein Glücklicher gefunden werden konnte. Theoretisch kann also auch eine Person den Mega-Jackpot abräumen, die lediglich zwei Richtige plus Superzahl auf dem Tippzettel angekreuzt hat.

Lotto „6aus49“: Wie viele Zwangsausschüttungen gab es bisher?

Eine Lotto-Zwangsausschüttung kam in Deutschland bislang vier Mal vor, zuletzt am 29. Juni, als ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen mit sechs Richtigen rund 31 Millionen Euro gewann. Die letzte Ausschüttung nach der 13. Ziehung, bei der der Jackpot regulär mit sechs Richtigen plus Superzahl geknackt wurde, war am 5. September 2018.

Sie haben Lotto gespielt und wollen am Mittwoch die Ziehung im Live-Stream verfolgen oder über die aktuellen Gewinnzahlen informiert werden? Auf Merkur.de* teilen wir Ihnen die Lottozahlen vom 14. August 2019 mit.

Lotto „6aus49“: Die bisherigen Ausschüttungen nach der 13. Ziehung

Datum Zwangsausschüttung Gewinnklasse Gewinnsumme Mittwoch, 23.09.2009 Nein, regulär gewonnen in Bayern 1 31,7 Millionen Euro Mittwoch, 08.07.2015 Nein, regulär gewonnen in Berlin 1 33,8 Millionen Euro Mittwoch, 23.09.2015 Nein, regulär gewonnen in Bayern 1 33,2 Millionen Euro Samstag, 14.05.2016 Ja, gewonnen in Nordrhein-Westfalen 2 37,1 Millionen Euro Mittwoch, 14.09.2016 Ja, gewonnen in Nordrhein-Westfalen 2 32,8 Millionen Euro Mittwoch, 07.06.2017 Nein, regulär gewonnen in Nordrhein-Westfalen 1 29,7 Millionen Euro Mittwoch, 05.09.2018 Nein, regulär gewonnen in Hessen 1 29,1 Millionen Euro Mittwoch, 23.01.2019 Ja, gewonnen in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 2 32,2 Millionen Euro Samstag, 29.06.2019 Ja, gewonnen in Nordrhein-Westfalen 2 31,5 Millionen Euro

