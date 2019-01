Rätselhafter Fall: Polizei sucht vermisstes Kind (13) mit diesem Foto

Seit Ende Dezember wird der 13-jährige Andrii Tymchenko vermisst. Die Polizei hat nun ein Foto des Jungen veröffentlicht. Ein Detail ist besonders rätselhaft.

Ludwigshafen - Es ist ein ungewöhnlicher Vermisstenfall: Seit Ende Dezember sucht die Polizei Ludwigshafen nach dem 13-jährigen Andrii Tymchenko. Am 28. Dezember wurde der Junge in Bobenheim-Roxheim zuletzt gesehen. Seitdem fehlt von dem 13-Jährigen jede Spur. Am Dienstagabend (1. Januar) wandte sich die Polizei mit einem Foto des Kindes an die Öffentlichkeit und hofft damit auf Hinweise zu dem bislang unbekannten Aufenthaltsort des Kindes. Die Beamten gehen davon aus, dass Andrii in Begleitung eines 21-jährigen Mannes ist.

Aufgetaucht und sofort wieder verschwunden

Ungewöhnlich daran: Wie die Schweizer Zeitung „Blick“ berichtet, wurde Andrii bereits am Sonntag, 23. Dezember 2018, als vermisst gemeldet. Fünf Tage später wurde er damals dem Bericht zufolge in Deutschland gefunden. „Ich bin froh, er ist lebend aufgetaucht“, zitierte das Blatt damals die Mutter. Laut Kantonspolizei Bern wurde Andrii in betreute Obhut übergeben, bereits am gleichen Tag sei der Junge jedoch wieder als verschwunden gemeldet worden.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:

Andrii ist zirka 1,65m groß, hat braune mittellange Haare und eine schlanke Statur. Er spricht Schweizerdeutsch. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine kurze dunkle Hosen und ein T-Shirt oder Langarmshirt.

Hinweise an die Kriminalpolizei unter 0621 / 963-2773.

