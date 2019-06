19-jähriger Richard B. wurde tagelang vermisst - jetzt gibt es traurige Gewissheit

Schrecklicher Fund: Der 19-jährige Richard B. wurde in Lübeck nahe Hamburg tagelang vermisst. Jetzt gibt es traurige Gewissheit, der junge Mann ist tot.

In Lübeck nahe Hamburg wird der 19-jährige Richard B. vermisst

Großangelegte Suchaktionen mit Hubschrauber und Spürhunden blieben bislang erfolglos

Der schlimme Verdacht der Polizei Lübeck hat sich bestätigt. Der 19-jährige Mann wurde tot aufgefunden

Update vom 3. Juni 2019: Traurige Gewissheit in Lübeck! Der 19-jährige Richard B. der tagelang unweit von Hamburg vermisst wurde, ist tot. Die Leiche des jungen Mannes wurde in Lübeck-Moisling unterhalb der Straße Hohenstiege aus der Trave geborgen, wie die Polizei Lübeck mitteilt. Der Leichnam wurde von der Polizei in die Rechtsmedizin Lübeck begleitet, wo bei einer Obduktion die Todesursache festgestellt werden soll. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt.

Lübeck: 19-jähriger Richard B. unweit von Hamburg vermisst

Meldung vom 31. Mai 2019: Der 19 Jahre alte Richard B. aus Lübeck Moisling bei Hamburg wird verzweifelt gesucht. Wie nordbuzz.de* berichtet, gilt der junge Mann seit dem späten Dienstagnachmittag, 28. Mai, als vermisst. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht bezüglich des Verschwindens von Richard B. und setzt nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, indem sie ein Bild des 19-jährigen Mannes veröffentlicht.

vermisst in Lübeck bei Hamburg: 19-jähriger Richard B. spurlos verschwunden - Suche mit Hubschrauber und Spürhunden

Wo ist Richard B. aus Lübeck bei Hamburg? Da alle bisherigen Suchmaßnahmen keinen Erfolg erzielten, hofft die Polizei durch die Öffentlichkeitsfahndung mit Foto des Vermissten, den Aufenthaltsort von Richard B. aus Lübeck bei Hamburg endlich ausfindig machen zu können. Selbst eine großangelegte Suche im Bereich der Trave westlich von Lübeck Moisling, die bis in die tiefe Nacht dauerte, blieb ergebnislos.

Obwohl mit Wärmebildkemara ausgestattete Hubschrauber der Bundespolizei, Spürhunde der Landespolizei eingesetzt wurden und Taucher der Feuerwehr den Uferbereich der Traveauen absuchten, bleibt der junge Mann bis heute spurlos verschwunden.

Derweil wird in Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen wird die 58-jährige Angelika W. vermisst. Die Polizei sucht mit Foto und Hubschrauber nach der verschwundenen Frau, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lübeck bei Hamburg: Vermisster Richard B. dringend gesucht - Polizei hat schlimmen Verdacht

Zuletzt wurde der 19-jährige Richard B. am Dienstagnachmittag in Lübeck Moisling in der Hasselbreite gesehen. Was die Lage noch weiter dramatisiert: Der Polizei Lübeck liegen aktuell Hinweise vor, dass sich der junge Mann scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und deshalb dringend ärztliche Hilfe benötigt. Deshalb erbittet die Kriminalpolizei um sachdienliche Zeugenhinweise.

Wer den vermissten Richard B. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariat 11 unter der Rufnummer 0451/ 1310 zu melden.

+ Richard B. wurde tot in Lübeck in der Trave aufgefunden. © Polizei

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.