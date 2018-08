„Ungewöhnlicher Geruch an Bord“ - Lufthansa-Flug nach München muss zwischenlanden

Eine Maschine der Lufthansa ist am Samstagmorgen außerplanmäßig in Athen zwischengelandet. Der Lufthansa-Flug LH681 war eigentlich auf dem Weg von Tel Aviv nach München.

Athen - Grund für die Landung in Griechenland sei „ein ungewöhnlicher, leicht elektrischer Geruch an Bord“ gewesen, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. In Athen werde das Flugzeug des Typs Airbus A321 technisch untersucht, hieß es.

Die Lufthansa wollte nach eigenen Angaben möglichst rasche Weiterreise-Möglichkeiten für die betroffenen Passagiere prüfen.

dpa