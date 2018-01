Nach Schüssen auf Mädchen: 68-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

In Salzgitter ist eine Zwölfjährige in der Sylvesternacht angeschossen worden.

In der Silvesternacht fallen in Salzgitter Schüsse. Eine Zwölfjährige bricht getroffen zusammen. Nun wird ein 68-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei berichtet.

Salzgitter - Ein zwölfjähriges Mädchen ist in der Silvesternacht in Salzgitter angeschossen und schwer verletzt worden. Das Kind schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Wegen eines versuchten Tötungsdelikts wurde zunächst gegen drei Verdächtige ermittelt, der Tatverdacht habe sich jedoch nur gegen einen von ihnen erhärtet. Der 68-Jährige Mann werde nun dem Haftrichter vorgeführt. „Ob es ein Unfall war oder vorsätzlich, können wir im Moment nicht sagen“, erklärte Polizeisprecher Matthias Pintak am Montag. „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen.“

Das Mädchen wurde um Mitternacht auf dem Gehweg vor dem Haus ihrer Eltern von einer Kugel im Oberkörper getroffen. Ärzte mussten sie im Krankenhaus notoperieren und informierten die Polizei. Noch in der Nacht befragten Ermittler Zeugen und nahmen daraufhin die drei Verdächtigen vorläufig fest. Nach einem Online-Bericht der „Salzgitter Zeitung“ schossen in der Silvesternacht mehrere Männer mit Handfeuerwaffen in der Reihenhaussiedlung um sich.

Polizei stellte mehrere Patronenhülsen sicher

Die Straße rund um den Tatort war am Montag noch mit Flatterband abgesperrt. Kriminaltechniker in weißen Schutzanzügen suchten dort nach Spuren. Am Tatort stellten sie mehrere Patronenhülsen sicher. Auch in einer Hauswand befanden sich Einschusslöcher.

Im bayerischen Unterschleichach hatte in der Silvesternacht 2015 ein Mann mit einem Kleinkaliber-Revolver um sich geschossen. Dabei traf er die elfjährige Janina tödlich, als sie mit Freunden auf der Straße feierte. Das Landgericht Bamberg verurteilte ihn später zu zwölfeinhalb Jahren Haft, weil er mit seinen Schüssen den Tod der Elfjährigen billigend in Kauf genommen hatte.

dpa