März-Wetter in Deutschland: Schlechte Karten für eine Winter-Verlängerung

Von: Josefine Lenz

Der Februar hat gerade erst begonnen, dennoch lohnt sich schon jetzt ein Blick auf den kommenden Monat. Wie wird das Wetter im März? Lesen Sie hier mehr:

Dominik Jung, Meteorologe von wetter.net, schaut sich eine Wetter-Karte von der US-amerikanischen Wetterbehörde NOAA an. „Das heißt, ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Also für einen zu kalten März stehen die Chancen eher relativ schlecht und damit auch für März-Winter“, so der Wetter-Experte.

HEIDELBERG24 fasst zusammen, wie das Wetter im März generell werden soll.

„Also insgesamt ein zu warmer Frühling und beim Niederschlag durchaus ausgeglichen“, sagt Jung weiter. (jol)