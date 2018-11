Jäger legt auf Wildschwein an - doch seine Kugel findet ein tragisches Ziel

Ein Jäger legt in der Nähe von Mainz auf ein Wildschwein an - doch seine Kugel findet ein tragisches Ziel.

Es sollte eine normale Jagd werden. Doch die Aktion entwickelte sich zum absoluten Albtraum.

Mainz - Tragisches Ende einer Jagd: Ein Jäger legte in Dalberg (etwa 40 Kilometer südwestlich von Mainz) auf ein Wildschwein ab. Doch als er abdrückte, fand seine Kugel ein tragisches Ziel. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Mainz: Jäger legt auf Wildschwein ein, tragisches Unglück nimmt seinen Lauf

Was war passiert? Jäger hatten am Sonntag eine Jagd in der Nähe von Mainz organisiert. Dabei ein 60-Jähriger, der auf ein Wildschwein und dann auf einen Frischling anlegte. Tragisch: Offenbar verfehlte der erfahrene Jäger das Tier, die Kugel traf allerdings ein tragisches Ziel: Eine Frau, die sich zum Zeitpunkt in ihrem Garten befand. Dieser grenzt an das Waldstück an, in dem gejagt wurde.

Rechtsmedizin Mainz ermittelt Todesursache des 86 Jahre alten Opfers

Die Kugel traf die 86-Jährige in den Oberkörper. Die Leiche wurde am Dienstag im rechtsmedizinischen Institut in Mainz untersucht. Dabei kam heraus, dass der Schuss eindeutig als Todesursache zu identifizieren ist. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den 60 Jahre alten Jäger. Es stehen noch allerhand offene Fragen im Raum - etwa, über welche Distanz der Schuss abgegeben worden ist. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geht man derweil von einem "schlimmen Unglück" aus.

