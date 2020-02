Drama in Bayern: Tote Kleinkinder in Auto gefunden - Mutter stirbt kurz darauf

Im Fahrzeug einer 38-jährigen Frau wurden die beiden Leichen ihrer Kinder entdeckt. Die Mutter stürzte sich anschließend in die Tiefe.

Ein Drama ereignete sich im bayerischen Manching.

Einsatzkräfte finden zwei Kinderleichen in einem Auto.

Die Mutter der beiden stirbt kurz darauf in einer Klinik.

Manching - Noch herrscht Unklarheit darüber, was auf einem Firmengelände im bayerischen Manching geschah. Wie die Polizei am Samstag erklärt, alarmierte ein Zeuge am Freitag gegen 16.30 Uhr den Rettungsdienst. Er beobachtete, wie sich eine Frau in einem Treppenhaus eines Bürogebäudes im fünften Stock über ein Geländer in die Tiefe stürzte.

Manching/Bayern: Einsatzkräfte finden zwei Kinderleichen in Auto

Die 38-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Dort erlag die Mutter zweier Kinder im Laufe der Nacht ihren schweren Verletzungen. Noch vor Ort übernahm die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen. Dabei machten Einsatzkräfte einen traurigen Fund.

Im Fahrzeug der Frau, das auf dem Firmenparkplatz abgestellt war, fanden die Beamten zwei Kinderleichen. Bei den beiden Kindern, im Alter von 10 Monaten und drei Jahren, soll es sich um die Kinder der 38-jährigen Frau handeln. Beide Mädchen sollen gewaltsam getötet worden sein. Wie die Polizei weiter erklärt, wurde die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, noch im Fahrzeug sichergestellt.

Manching/Bayern: Hintergründe des Dramas noch völlig unklar - Ermittlungen dauern an

Was genau am Freitag geschah, ist noch nicht bekannt. Weitere Angaben zum Tatgeschehen und deren Hintergründe sind ebenfalls noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und der örtlichen Kripo dauern weiter an.

