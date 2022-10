Lebensgefährlich verletzter Mann in Park in Dortmund gefunden

Teilen

Der Nordmarkt in Dortmund wurde nach der Tat gesperrt. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa (Symbolbild)

In einem szenebekannten Park in Dortmund ist ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Hier mehr lesen:

Mehr zum Thema Mann mit Stichverletzung in Dortmunder Park gefunden – Fahndung läuft

Dortmund – Der Nordmarkt in Dortmund ist für seine Drogenszene bekannt. Erst kürzlich wurde in der Nähe ein erstochener Mann in einem Innenhof gefunden. Am Dienstag (4. Oktober) ist auf dem Nordmarkt ein Mann mit einer schweren Stichverletzung gefunden worden.

Die Polizei Dortmund sicherte am Morgen noch Spuren am Tatort, Teile des kleinen Parks waren abgesperrt, berichtet RUHR24. Der Täter ist offenbar auf der Flucht.