Weil das Essen nicht auf dem Tisch stand: Man schlägt Ehefrau krankenhausreif

Weil das Abendessen wohl nicht pünktlich auf dem Tisch stand, hat ein 49-Jähriger in Baden-Württemberg seine Ehefrau krankenhausreif geschlagen.

Aalen - Ein Mann hat in Aalen in Baden-Württemberg seine Ehefrau krankenhausreif geprügelt, weil das Abendessen nicht pünktlich auf dem Tisch stand. Der 49-Jährige schlug am Sonntagabend in der Küche mit einer Dachlatte auf seine Frau ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 39-Jährige flüchtete daraufhin in ein anderes Zimmer, wo der Mann sie weiter mit Faustschlägen traktierte.

Die im Gesicht und anderen Körperstellen verletzte Frau rettete sich schließlich auf die Straße. Ein Autofahrer brachte sie zum nächsten Polizeirevier, von wo aus die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

AFP

