Zwei Männer klauen Linienbus: Was danach passiert, ist unglaublich 

Zwei Männer brechen auf das Mercedes Benz-Gelände in Mannheim ein, klauen einen Linienbus und rasen davon. Doch was danach passiert, ist einfach unfassbar:

Mannheim - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26./27. Januar) brechen zwei Männer in das Mercedes Benz-Gelände in Mannheim ein. Dort steht ein nagelneuer Mercedes-Benz Citaro E-Linienbus – und dann beschließen sie, ihn einfach zu stehlen:

Eine Zeugin beobachtet, wie der Bus plötzlich losfährt und durch den Maschendrahtzaun, der das Gelände umschließt, rast. Danach kracht er direkt gegen einen Baum – doch das scheint den Fahrer nicht zu stören. Er fährt unbehelligt weiter.

Männer klauen Bus in Mannheim – Polizei sucht stundenlang

Die Frau ruft die Polizei. Doch die Beamten können weder Bus noch Fahrer finden. Dann schließlich mehrere Stunden später meldet sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei: Er findet den Bus gegen 12 Uhr am Sonntag an den Rangiergleisen – völlig zerstört. Wie die Männer es geschafft haben, den Bus zu stehlen und wie hoch der Schaden ist, lesen Sie auf MANNHEIM24.de*.

*MANNHEIM24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

jab/pol