Hier stand eine Shisha-Bar: Hausmeister macht kuriose Entdeckung - und hat sofort einen Verdacht

Ein Hausmeister hat eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Wo einst eine Shisha-Bar stand, fand er nun etwas ganz anderes vor.

Mannheim - Aus der Quadratestadt gibt es Seltsames zu berichten: Angeblich sollen am Rhein nun Wassermelonen wachsen! Die *MANNHEIM24-Redaktion geht diesem Gerücht nach und begibt sich auf die Spur der wilden Melonen – und wird fündig!

Absichtlich angepflanzt?

„Nein!“, so Eddy Tekin, Hausmeister des Gebäudes. „Ich habe die Wassermelonen entdeckt, als ich vor etwa vier Wochen den Kies abtransportieren wollte“, erklärt er gegenüber MANNHEIM24. Er habe sofort erkannt, dass es Wassermelonen seien. Denn diese Art wachse in seinem Heimatland, der Türkei, in jedem Garten.

Doch in Deutschland ist das recht ungewöhnlich. „Für den Fruchtansatz benötigen Wassermelonen recht hohe Temperaturen“, erklärt Dr. Steffen Greiner vom Center of Organismal Studies Heidelberg. „Da hatte dieser Sommer natürlich Vorteile“, so Greiner weiter.

Wie kommen die Melonen dort hin?

Eddy Tekin kann sich das nur so erklären: Im Sommer 2017 stand genau an dieser Stelle eine Shisha-Bar mit großer Lounge und alle Gäste bekamen Wassermelone zu ihren Getränken und der Shisha auf‘s Haus.

„Entweder die Gäste haben die Kerne ausgespuckt oder die Bar-Mitarbeiter haben die Melonenreste einfach auf den Boden geschmissen“, sagt er. Und ein Jahr später wachsen und gedeihen die Kerne zu ordentlichen und kiloschweren Wassermelonen – und das ganz ohne Hilfe!

Und was passiert mit den Wassermelonen, wenn sie ausgewachsen sind? „Na, wir werden sie natürlich essen“, erzählt der Hausmeister voller Vorfreude. „Wir müssen noch etwas warten, bis sie einen schönen Glanz bekommen. Dann sind sie perfekt.“

