Ob's am Alkohol lag? Ein Mann wollte nur eine Pizza essen - doch das hätte ihn beinahe das Leben gekostet.

Marburg - Diese Meldung aus Goßfelden (etwa zehn Kilometer närdlich von der Studentenstadt Marburg) sollte eine Lehre sein: Ein Mann macht sich eine Pizza - und muss kurz darauf um sein Leben fürchten. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

25-Jähriger schiebt sich morgens nahe Marburg Pizza in Ofen

Was war passiert? Ein 25-Jähriger kam am frühen Sonntagmorgen in seine Wohnung in der Nähe von Marburg. Ob er Nachtschicht hatte oder doch vom Feiern kam, konnte auch eine Nachfrage bei der Polizei nicht endgültig klären. Klar ist: Der junge Mann schob sich eine Pizza in den Ofen. Blöd nur: Der Mieter schlief ein, während das Essen vor sich hin brutzelte.

Marburg: Mann schläft ein, während Pizza im Ofen brutzelt

Dann hatte der 25-Jährige aus der Nähe von Marburg ordentlich Glück. Der Rauch aktivierte den Melder, der Alarm gab. Doch nicht mal der Lärm vermochte den Mann zu wecken. Andere Hausbewohner wurden wach und klopften an der Tür des Mieters.

Der machte nicht auf - und aus der Wohnung kam Brandgeruch. Die Nachbarn traten die Tür ein und holten den jungen Mann aus der verrauchten Wohnung. Den Ofen stellten sie aus, die total verbrannte Pizza wurde entsorgt.

Polizei Marburg betont nach Pizza-Vorfall: Rauchmelder retten Leben

Die Polizei Marburg betont in ihrer Pressemitteilung: "Rauchmelder sind sinnvoll und retten Leben." Ein Sprecher erklärte auf Nachfrage, dass die Sache auch ganz anders für Pizza-Fan hätte ausgehen können. Es habe auf jeden Fall Lebensgefahr bestanden! Der Mann kam mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in eine Klinik.

