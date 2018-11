Zwei junge Männer streiten auf Geburtstagsparty - dann eskaliert die Situation

Es sollte eine unbeschwerte Geburtstagsparty werden, doch es endete in einer Tragödie. Als ein verbaler Streit zwischen zwei jungen Männern eskalierte, zückte ein 18-Jähriger ein Messer und stach auf seinen 17-jährigen Widersacher ein.

Marsberg - Ein 17-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonntag bei einer Messerstecherei bei einer privaten Geburtstagsfeier in Marsberg (Hochsauerlandkreis) lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Männer wurden verletzt, ein 18-Jähriger wurde noch am Tatort verhaftet.

Wie Kreispolizeibehörde HSK und Staatsanwaltschaft Arnsberg in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, kam es nach ersten Erkenntnissen gegen 0.15 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden jungen Männern. Beide Personen waren demnach alkoholisiert.

"Im weiteren Verlauf stach der Ältere mit einem Messer auf den Oberkörper des Marsbergers ein. Zwei weitere Gäste, die den Streit schlichten wollten, erlitten Schnittverletzungen", heißt es.

Die beiden 16- und 19-jährigen Männer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der lebensgefährlich verletzte Marsberger wurde noch in der Nacht operiert. Am Montagmittag bestand nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft keine Lebensgefahr.

Die Polizei nahm den 18-jährigen mutmaßlichen Täter fest. Er wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Polizei und Staatsanwaltschaft an.

