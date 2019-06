Marvin K. vermisst: Eine letzte WhatsApp - seitdem ist er verschwunden

Marvin K. wollte sich mit einem Freund treffen, verschickte noch eine Nachricht per WhatsApp. Seitdem fehlt von dem damals 13 Jahre alten Jungen jede Spur.

Duisburg - Seit zwei Jahren sucht die Polizei Duisburg nach Marvin K. Der damals 13-Jährige wird seit dem 11. Juni 2017 vermisst. Besonders rätselhaft: Immer wieder melden sich Zeugen, die Marvin gesehen haben wollen. Es gab Hinweise aus ganz Deutschland, Roermond (Niederlande) und Kärnten (Österreich), berichtet die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung. Doch bislang fehle nach wie vor eine heiße Spur.

Selbst die Handyortung lieferte bislang keine verwertbaren Ergebnisse. Deswegen wendet sich die Polizei erneut mit neuen Fotos an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat Marvin K. gesehen? Was ist am 11. Juni 2017 passiert?

Marvin K. stammt aus Duisburg und lebte damals in einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen).

Am 11. Juni 2017 gegen 10 Uhr verabschiedete sich der damals 13-Jährige bei den Erziehern. Er wollte sich mit einem Freund auf dem Berliner Platz in Oer-Erkenschwick (NRW) treffen.

Um 11.37 Uhr meldete er sich per WhatsApp bei den Mitarbeitern der Einrichtung zum letzten Mal. Seitdem ist sein Handy ausgeschaltet und er ist für niemanden mehr erreichbar.

Marvin K. vermisst: Fall bei „Aktenzeichen XY“

Das Verschwinden von Marvin K. ist mysteriös. Für seine Mutter Manuela Bock (53) ist das Leben unerträglich. „Es gibt ja kein Weiterkommen. Sie finden ihn nicht. Als Mutter denke ich manchmal, dass er tot ist. Dann, dass er noch lebt“, sagt Manuela Bock gegenüber dem Onlineportal express.de.

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ beschäftigt sich in einer Spezialausgabe „Wo ist mein Kind?“ mit Marvins Verschwinden. „Der Fall Marvin K." soll am 24. Juli 2019 um 20.15 im ZDF ausgestrahlt werden. Moderator Rudi Cerne widmet sich in der Sendung vier vermissten Kinder, wie das ZDF in einer Pressemitteilung berichtet.

+ Zeugen haben Marvin K. schon überall in Deutschland gesehen. Doch noch immer fehlt jede Spur von dem Jungen. © Polizei

Polizei sucht weiter nach dem vermissten Marvin K.

Mit einem neuen Foto von Marvin erneuert die Polizei die Fahndung nach dem vermissten Jungen. Die Polizei fragt: Wer hat den jetzt 15-Jährigen gesehen oder weiß, wo er sich aufhält oder aufgehalten hat? Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 280-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

+ Wo ist Marvin K.? Seit zwei Jahren ist Marvin verschwunden. Die Polizei wandte sich nun erneut mit diesem Foto an die Bevölkerung. © Polizei

