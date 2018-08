Unbekannte stehlen Ziege von Weide - was sie mit ihr machen, macht sprachlos

Unbekannte stehlen eine Ziege von der Weide - was sie mit dem Tier machen, ist nicht zu glauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Meinhard - Wer ist zu etwas so Grausamen fähig? In Nordhessen hat sich bei Meinhard ein Tier-Drama abgespielt, wie extratipp.com* berichtet. Alles begann in der Nacht zum Samstag (12.08.): Ziege Maduck wurde von ihrer Weide im Wald zwischen Schwebda und Kella gestohlen. Zunächst fehlte von dem Tier jede Spur. Doch dann machte ein Spaziergänger den grausamen Fund: Er fand Schlachtreste in der Nähe der Ziegenweide am Kellaer Bach. 64 Tiere umfasste die Ziegenherde einst - jetzt sind es 63. Ziege Maduck ist tot.

Schwebda: Brutalos stehlen Ziege - und schlachten das Tier

Der Kopf sowie die Innereien des Tieres seien einen Tag später in einem Bach kurz hinter der Landesgrenze unterhalb des Schlosses Wolfsbrunnen aufgefunden gefunden worden, teilte die Polizei in Eschwege am Dienstag mit . Die Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass die Ziege kurz nach dem Diebstahl geschlachtet wurde. Ihre nicht verwertbaren Reste warfen die Diebe einfach in den Bach.

Die Ohrenmarken des Tieres wurden entfernt, alles sieht nach einer Schächtung aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.



Matthias Kernstock

