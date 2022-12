Messer-Attacke: Zwei Mädchen auf Schulweg angegriffen - 14-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Messer-Attacke auf dem Schulweg in Baden-Württemberg: Zwei Mädchen sind auf dem Weg zu Schule angegriffen worden. Die 14-Jährige verstarb im Krankenhaus.

Update vom 5. Dezember, 16.01 Uhr: Laut Informationen des SWR soll es sich bei dem Haus, in das der mutmaßliche Täter flüchtete, um eine Unterkunft für Geflüchtete handeln. Die Polizei hat diese Angaben nicht bestätigt. Noch gibt es keine weiteren Details zu dem Überfall auf zwei Mädchen in Illerkirchberg (Baden-Württemberg, Nahe Ulm) am Montagmorgen. Für den Nachmittag wird eine Pressemitteilung erwartet.

Angriff auf zwei Mädchen auf dem Schulweg - Augenzeuge berichtet dem SWR von Angriff „ohne Grund“

Update vom 5. Dezember, 15.26 Uhr: Gegenüber dem SWR berichtete ein Augenzeuge von den Geschehnissen in Illerkirchberg am Morgen, dass er nahe einer Ampel Geräusche gehört habe: „Da lag das Mädchen blutend am Boden, mit einer riesigen Stichwunde im Bauch. Ein zweites hatte Verletzungen unterhalb der Brust, eine Stichwunde. Sie war völlig aufgelöst.“

Das zweite Mädchen habe ihm berichtet, dass ein Mann aus einem Haus gekommen sei und die Mitschülerin ohne Grund geschlagen habe. Danach soll der Mann sie in den Bauch gestochen haben und wieder ins Haus geflüchtet sein. Von der Polizei wurden die Angaben des Zeugen nicht bestätigt.

Illerkirchberg: 14-jähriges Mädchen erliegt ihren Verletzungen

Messer-Attacke auf dem Schulweg: Zwei Mädchen sind auf offener Straße in Oberkirchberg im Alb-Donau-Kreis von einem Mann angegriffen und verletzt worden. © Ralf Zwiebler/dpa

Update vom 5. Dezember, 14.42 Uhr: Das 14-jährige Mädchen, das auf dem Schulweg im Illerkirchberg mit einem Messer angegriffen wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm bestätigte dies gegenüber Merkur.de. Genauere Informationen werden derzeit noch nicht bekannt gegeben, „die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“.

Nach Angriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg - keine Auswirkungen auf benachbarte Grundschule

Update vom 5. Dezember, 13.14 Uhr: Nach dem Angriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) ist zunächst noch vieles unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die beiden Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf dem Weg in die Schule gegen 7.30 Uhr von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) hatte nach Polizeiangaben keine Auswirkungen auf eine benachbarte Grundschule. „Es gab entgegen von Gerüchten keinen Amokalarm in einer Schule“, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage. Die beiden Verletzten seien auch nicht im Grundschulalter. Die Schülerinnen waren offenbar auf dem Weg zum Bus in eine Nachbargemeinde.

Der mutmaßliche Täter soll in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet sein. Die Polizei traf dort auf drei Menschen, darunter soll auch der mutmaßliche Täter sein. Weitere Details zum Angriff, dem Motiv und den Verletzten waren zunächst unklar.

Messer-Attacke: Zwei Mädchen auf Schulweg schwer verletzt

Erstmeldung vom 5. Dezember 2022

Oberkirchberg – Zwei Mädchen sind am Montagmorgen auf dem Weg in die Schule in Illerkirchberg (Baden-Württemberg) von einem Mann angegriffen worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das berichtet der SWR. Die beiden Mädchen sind demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus geliefert worden.

Messer-Attacke auf offener Straße: Zwei Mädchen auf Schulweg schwer verletzt

Der mutmaßliche Täter soll sich in ein Haus geflüchtet haben. Die Polizei hat laut SWR-Bericht drei Menschen festgenommen, darunter auch den Tatverdächtigen. Ein Sondereinsatzkommando umstellte das Gebäude. Gleichzeitig fanden Straßensperren statt. Auch Drohnen wurden eingesetzt, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Messer-Überfall auf Schulweg: Zwei Mädchen schwer verletzt

Über ihren genauen Gesundheitszustand der beiden verletzten Mädchen machte die Polizei zunächst keine Angabe. Die beiden Verletzten seien nicht im Grundschulalter, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa. Auch zur Identität des Tatverdächtigen schweigt die Polizei zunächst. Die Spurensicherung sei noch vor Ort.

„Momentan stehen wir alle unter Schock. Wir warten gerade nur ab, was die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben“, sagte Markus Häußler, Bürgermeister der Gemeinde Oberkirchberg zum Radiosender Donau3FM. Notfallseelsorger sind demnach im Einsatz und kümmern sich gemeinsam mit der Gemeinde um die Angehörigen und Schüler. (ml)