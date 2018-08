Messer-Attacke: Frau mitten auf der Straße erstochen - Täter auf der Flucht

Schockierende Bluttat: Ein unbekannter Mann hat eine Frau mitten auf der Straße mit einem Messer attackiert. Das Opfer ist nur wenig später verstorben. Der Täter ist auf der Flucht.

Düsseldorf - Eine Frau ist am Montagmorgen in Düsseldorf auf einer Straße von einem Mann angegriffen und erstochen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte, war der Täter zunächst flüchtig. Eine Fahndung lief. Einzelheiten waren noch unklar. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

Zeuge rief die Polizei

Ein Zeuge hatte die Beamten demnach per Notruf verständigt, weil ein Mann eine Frau attackierte. Sie starb wenig später. Ob Opfer und Täter sich kannten und in welcher Beziehung zueinander sie eventuell standen, war nach Angaben der Ermittler noch unbekannt. Nähere Angaben zu Opfer und mutmaßlichem Täter machte die Polizei zunächst nicht.

Polizei hat Hauptverdächtigen

Die getötet Frau kommt aus Bilk. Die Polizei hat einen ebenfalls in Bilk wohnender Mann als Hauptverdächtigen ausgemacht, wie der Express berichtet. Spezialkräfte hätten bei der Fahndung eine Wohnung durchsucht, ihn aber nicht gefunden.

