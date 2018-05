Bewohner flippt in Schmuddelhaus aus - jetzt steht Ladenbesitzer vor dem Ruin

Das Schmuddelhaus am Holländischen Platz in Kassel sorgt immer wieder für Negativmeldungen.

Es ist bekannt für Drogengeschäfte, Prostitution und Kakerlaken – nun steht im berüchtigten Schmuddelhaus in Kassel ein Ladenbesitzer vor dem Ruin, nachdem sein Nachbar randaliert hat.

Kassel - Drei Stockwerke über Hamed Anvaris Laden randalierte ein Mieter in seiner Wohnung. Dabei riss er seine Küche heraus und verursachte einen Wasserschaden. Das Wasser tropfte bis in Anvaris Laden hinunter, in dem er Computer verkauft und repariert, und zerstörte mehrere Geräte.

Drei Jahre ist der Vorfall mittlerweile her – der Schaden ist allerdings bis heute nicht behoben.

Kakerlakenbefall, Drogendealerei und Prostitution

Das Geschäft des 52-Jährigen liegt im berüchtigten Schmuddelhaus in Kassel, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt: Berichtet wird über Kakerlakenbefall, Drogendealerei und Prostitution.

Um sich die Miete zu sparen, kaufte Anvari die Ladenräume seines Geschäfts im Erdgeschoss. Nun steht er wegen des Wasserschadens allerdings vor dem Ruin.

Hausverwaltung zieht vor Gericht

Der Besitzer der Wohnung, in der der Wasserschaden verursacht wurde, zeigt kein Interesse an einer Instandsetzung der Wohnung oder am Beheben der Schäden. Die Wohnung habe er an seine Tochter übertragen, die im Ausland lebe. Er selbst sei nur noch ein Wohnungsverwalter.

Dagegen zog die Hausverwaltung vor Gericht. Zwar gewann sie, der Eigentümer hat aber Berufung eingelegt. Warum Anvari mittlerweile Hartz IV beantragen musste und welche Probleme es im Schmuddelhaus noch gibt, lesen Sie bei den Kollegen der HNA*.

