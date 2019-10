Drogen im Wert von 40.000 Euro: Ermittler nehmen Dealer hoch

Die Ausbeute der Razzia in Minden.

Im westfälischen Minden machten Ermittler einen großen Drogen-Fund. Bei der mehrstündigen Durchsuchung wurden Drogen im Wert von 40.000 Euro sichergestellt.

Drogenfund in Minden

Mehrstündige Durchsuchung

40.000 Euro Marktwert

Minden – Bereits am 25. September durchsuchten Ermittler aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Bielefeld eine Wohnung in der Mindener Innenstadt. Wie owl24.de* berichtet, war der Bewohner zu dem Zeitpunkt nicht anwesend.

Razzia in Minden: Große Menge Drogen sichergestellt

Mehrere Stunden durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 25-jährigen Dealers in Minden. Dort fanden sie nicht nur eine abgeerntete Marihuana-Plantage samt benötigter Ausrüstung, sondern auch unterschiedliche Drogen mit einem Marktwert von schätzungsweise 40.000 Euro. Darunter befand sich Kokain, Ecstasy, Amphetamin und Marihuana. Des Weiteren wurden ein Butterfly-Messer, Bargeld und zwei Schreckschusspistolen gefunden.

