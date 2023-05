Malu Dreyer: Ende der Rente mit 63 wäre „ungerecht und rücksichtslos“

Sich in der Nacht der Flut ins Bett legen und andere malochen lassen ist noch ungerechter. Aber am nächsten Tag ein paar Tränen und für die medien ist alles wieder OK . Stimmt ja das Ahrtal gehört ja zu NRW um Laschet besser für alles und jedes verantwortlich machen zu können. Aber über die unfaire Wahl in der Türkei ätzen ??? Aber es passt sehr gut zu den medien in Deutschland.

Zur Rente mit 63 sei daran erinnert welche Zahlen die Nahles damals prognostiziert hat. Nicht mal 10% von dem was nun eingetreten ist. Ungerecht und Rücksichtslos ist, dass die anderen Rentner darunter leiden müssen. Deren Steuern werden hoch getrieben und doch ist die Rente nicht mehr finanzierbar. Dass die Nahles das 1x1 nicht beherrscht hat ist schon seit damals bekannt und heute sagt die gleiche Partei nichts dazu. Dass die SPD mit dieser abschlagsfreien Rente die Union damals erpresst hat davon hört man heute kein Wort mehr. Gerade von der Dreyer ist dies pure Heuchelei. Aber wer am meisten Dreck am Stecken hat bei der SPD schreit am lautesten und zeigt mit dem Finger auf andere.

Dass diese Lösung mehr als ungerecht ist weil sie die einen bekommen und die anderen nicht davon sagt die SPD natürlich nichts. Wer plappert das alles nach weil es ins Konzept passt ??? Nicht verwunderlich denn bei der Einführung dieser Rente waren die meisten in den Redaktionen noch nicht mal in der Schule ????