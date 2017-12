Mönchengladbach: Explosion in Mehrfamilienhaus - Mordkommission prüft

Explosion in Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach

Nach einer möglicherweise bewusst herbeigeführten Explosion in einem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach ermittelt eine Mordkommission gegen einen 22-jährigen Bewohner des Gebäudes.

Mönchengladbach - Die Detonation ereignete sich am Montagnachmittag in einer Wohnung im ersten Stock des Hauses, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Das Haus wurde evakuiert, mehrere Menschen klagten über Beschwerden wegen des Rauchs, schwer verletzt wurde aber niemand. Am Brandort habe sich der Verdacht erhärtet, dass der 22-Jährige "die Explosion vorsätzlich herbeigeführt haben könnte", erklärten die Ermittler. Er konnte demnach im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

afp