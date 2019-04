Messer-Attacke in Nachtclub - Todes-Drama in Bordell „Moulin Rouge“

46-Jähriger sticht auf zwei Frauen ein

Ein 46-Jähriger hat am Samstagabend in einer Bar in Moers am Niederrhein mit einem Messer auf zwei Frauen eingestochen. Eine 38-Jährige erlag ihren Verletzungen.