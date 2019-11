Volker Bouffier: Todesdrohung gegen Michael Roth ist "niederträchtig und perfide"

Als „niederträchtig und perfide“ hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) die Morddrohung gegen Europastaatsminister Michael Roth (SPD) verurteilt.

Update am 06.11.2019 um 20.20 Uhr - „Wir sind alle aufgerufen, diesem Treiben mit Entschiedenheit ein Ende zu bereiten“, sagte Bouffier gegenüber unserer Zeitung am Rande der Haushaltsklausur der Landtags-CDU im Schlosshotel Prinz von Hessen in Friedewald.

Bouffier sprach von einer „gemeinsamen Aufgabe, die wir angehen“ und verwies auf die Anstrengungen der Landesregierung gegen Hass und Hetze im Netz. „Aus Worten dürfen nicht Taten werden“, betonte der Ministerpräsident.

Morddrohung gegen Staatsminister Michael Roth: Mail von rechtsradikaler Gruppe

Erstmeldung vom 05.11.2019 - Der Bundestagsabgeordnete aus Osthessen veröffentlichte gestern auf Twitter und Facebook das Foto einer fast zwei Wochen alten E-Mail des Absenders „KdgU“. Darin werden ihm und seinen Angestellten Verletzungen mit einem scharfen Messer angedroht. Roth stehe auf einer „Abschussliste“, schreibt der Autor der Mail.

Niemand soll sagen, er oder sie hätte nicht gewusst, wozu der #Rechtsterrorismus imstande ist. Kürzlich bekam ich diese Mail. Die Bedrohungen nehmen zu. Wir neigen dazu, sie abzuhaken, runterzuspielen oder zu ignorieren. Damit muss Schluss sein. Aus Worten können Taten werden. pic.twitter.com/gDTWQMV1Am — Michael Roth MdB (@MiRo_SPD) November 5, 2019

Begründet wird die Drohung damit, dass Roth die Abmahnung einer Kanzlei veröffentlicht habe, die er bekam, nachdem er die AfD den „politischen Arm des Rechtsterrorismus“ genannt hatte. In der von Roth in den sozialen Medien veröffentlichten Mail heißt es wörtlich: „Dir sollte klar sein, dass Du (...) auf unserer Abschussliste stehst. Und weder Dein Status als Abgeordneter noch der des Staatsministers werden Dich schützen.“

Michael Roth: Solche Drohungen dürfen nicht ignoriert oder runtergespielt werden

„Die Bedrohungen nehmen zu“, schrieb Roth zu dem Foto auf Twitter. „Wir neigen dazu, sie abzuhaken, runterzuspielen oder zu ignorieren. Damit muss Schluss sein. Aus Worten können Taten werden.“ Gegenüber unserer Zeitung erklärte Roth, das Bundeskriminalamt sei informiert und Anzeige erstattet worden. Roth: „Ich habe keine Angst und lasse mich nicht einschüchtern.“

Auch die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth haben kürzlich Drohungen erhalten. Die Neonazi-Vereinigung "Atomwaffen Division Deutschland"hatte sich dazu bekannt. Beide Politiker haben sich öffentlich zu den Drohungen geäußert: "Politiker dürfen kein Freiwild werden".