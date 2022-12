Deutschlands bester Klempner-Geselle kommt aus dem Ostalbkreis

Fuhrpark und Betriebsgebäude der Flaschnerei Stelzer im Industriegebiet Neunheim. © privat

Der 26-jährige Moritz Nehrer aus Ellwangen sichert sich bei den Deutschen Meisterschaften der Klempner-Junggesellen in Hamburg den ersten Platz. Mehr dazu lesen Sie hier:

Nach dem Abitur in Schwäbisch Gmünd und einem erfolgreich abgeschlossenen Volkswirtschaftsstudium hatte sich Moritz Nehrer 2019 dazu entschlossen, bei der Flaschnerei Stelzer in Ellwangen eine Lehre als Klempner zu absolvieren. Dass das eine gute Entscheidung gewesen ist, hat sich jetzt gezeigt. Vor wenigen Wochen konnte der junge Mann in Hamburg die deutsche Meisterschaft der Klempner-Junggesellen für sich entscheiden. Die komplette Erfolgsstory lesen Sie bei der Schwäbischen Post.