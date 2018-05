Zwei Kleinflugzeuge stürzen nacheinander ab – Beide Piloten sterben

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Mosbach in Baden-Württemberg ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Kurze Zeit später stürzte in Nürtingen ein weiteres Flugzeug ab.

Mosbach - Das Flugzeug sei kurz nach dem Start am Sonntagmittag in Brand geraten und abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher in Heilbronn der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann sei in dem Wrack verbrannt. Die Unfallursache war noch unklar, auch zur Identität des Piloten konnte die Polizei noch nichts sagen.

echo24.de* in Baden-Württemberg schreibt, der Tower habe gemeldet, dass das Flugzeug kurz nach dem Start Probleme bekam.

Nur kurze Zeit nach dem Absturz in Mosbach bei Heilbronn ist auch in Nürtingen bei Reutlingen ein Kleinflugzeug verunglückt. Bei beiden Unfällen starb der Pilot, wie die Polizei berichtete. Die Umstände in Nürtingen waren zunächst noch unklar. Auch zur Identität des Piloten wurde zunächst nichts bekannt.

dpa

