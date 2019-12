Versuchtes Tötungsdelikt in München auf offener Straße: 20-Jähriger schwer verletzt - Täter noch flüchtig 

Ein versuchtes Tötungsdelikt ereignete sich in der Nacht auf Samstag in München-Allach.

München - Was genau in der Nacht zu Samstag in München-Allach geschah, ist noch unklar. Im Kreuzungsbereich Naglerstraße Ecke Paul-Ehrlich-Weg soll ein 20-Jähriger von einem oder mehreren Tätern attackiert worden sein. Bei der Kreuzung soll es sich zugleich um den Tatort handeln. Dabei wurde der junge Mann zunächst schwer verletzt. Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde das Opfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

München: Versuchtes Tötungsdelikt auf offener Straße: 20-Jähriger schwer verletzt

Ob es sich bei dem Angreifer um eine Person oder um mehrere Täter handelt, ist noch unbekannt, nun wird gefahndet. Wie die Abendzeitung berichtet, will die Polizei noch im Laufe des Samstags oder Sonntags weitere Informationen veröffentlichen.