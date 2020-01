Innovatives Konzept? Passanten fallen vom Glauben ab, wenn sie an Münchner Apotheke vorbeispazieren

Über den Schriftzug an der Fassade einer Münchner Apotheke schmunzeln zahlreiche Passanten (Symbolbild).

Eine Münchner Apotheke geriet mit einem Schriftzug an ihrer Fassade in die Schlagzeilen. Die „Botschaft“ soll nun verschwinden.

Garantierte Lacher in München: Eine Apotheke verwirrt mit einem kuriosen Schriftzug.

Jetzt soll die „Botschaft“ entfernt werden.

Der zuständige Apotheker nimmt Stellung.

München - Eine Münchner Apotheke will einen kuriosen Schriftzug an ihrer Fassade ändern. Er hatte viele Kunden zunehmend verwirrt. „drogen“ steht über der Löwen-Apotheke am Viktualienmarkt - neben „homöopathie“.

„Der Schriftzug wird demnächst geändert“, erklärte Apotheker Carlo Pirolo am Samstag (18. Januar 2020). Zuvor hatte Bild über das Thema berichtet. „Er (der Schriftzug, d. Red.) ist aber schon immer so, seit 1970 bestimmt“, äußerte sich Pirolo weiter. Mit dem, was man gemeinhin unter Drogen verstehe, habe das allerdings nichts zu tun.

München: Drogenverkauf in Apotheke? Schriftzug soll verschwinden

„Wenn Sie in eine Drogerie gehen, kaufen Sie ja auch keine Drogen. Damit sind die Arzneimittel gemeint.“ Die Löwen-Apotheke gibt es Angaben Pirolos zufolge seit dem Jahr 1624. Eine Mitarbeiterin sagte bezüglich der für Verwirrung sorgenden Fassade: „Kamille, Melisse - das ist mit Drogen gemeint. Aber die Leute wissen das nicht.“

Witziger Nebeneffekt: in der Apotheke am Viktualienmarkt wären Drogen theoretisch erhältlich. Marihuana etwa gebe es aber „selbstverständlich nur gegen Rezept“, wie Pirolo versichert. Menschen, die sich einer Drogen-Ersatztherapie unterziehen, erhalten das Substitutionsmittel Methadon.

