Wegen „Coronavirus“ angefeindet: Polizei berichtet von furchtbarem Vorfall an Münchner Bahnhof

Zwei Chinesinnen wurden in München aufgrund der Krankheit völlig unbegründet angefeindet.

Ein Landsmann kam den beiden Frauen zur Hilfe.

München - Am frühen Abend des Donnerstags, gegen 18.45 Uhr, hielten sich zwei in München lebende Chinesinnen (27 und 28 Jahre) am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes Harras auf. Über den folgenden Vorfall berichtet die Bundespolizei München in einer Pressemeldung.

„Coronavirus“: Mann hetzt gegen Chinesinnen - schlimmer Vorfall in München

Ein sich ebenfalls am Harras befindlicher 57-jähriger Deutscher schrie die Frauen mit dem Wort „Coronavirus" an und spuckte in ihre Richtung. Das wiederum beobachtete ein 28-Jähriger, ebenfalls Chinese, woraufhin es zwischen ihm und dem Deutschen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

München: Wegen „Coronavirus“ angefeindet - entsetzliche Spuck-Attacke auf Frauen aus China

Im weiteren Verlauf des Coronavirus*-Streits am Harras entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Verletzt wurde beide dabei nicht. Da sich der polizeibekannte 57-Jährige, bei dem ein Atemalkohol von 2,66 Promille gemessen wurde, auch gegenüber den Beamten der Bundespolizei äußerst aggressiv verhielt, wurde er gefesselt. Er verweigerte die Herausgabe seiner Personalien.

Ein 57-j. Deutscher schrie zwei Chinesinnen am #Sbahn-Haltepunkt #Harras in #München mit den Worten "Corona-Virus" an. Es kam zu einer körp. Auseinandersetzung mit einem 28-j. Chinesen. Der 57-J. wurde von der #Bundespolizei beanzeigt und ausgenüchtert. *M https://t.co/tss3hb9jGA pic.twitter.com/AFzyC7NKz0 — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) February 21, 2020

Als er mit auf die Wache am Hauptbahnhof genommen wurde, leistete er erheblichen Widerstand. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten mehrfach. Dort konnte der Wohnsitzlose für mehrere Stunden seinen "Rausch ausschlafen". Die Bundespolizei ermittelt wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung gegen den Mann.

