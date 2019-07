Ehestreit eskaliert: Frau sperrt sich in Schlafzimmer ein, kurz darauf muss ihr Mann die Tür eintreten

Infolge eines Ehestreits sperrte sich eine Frau in München in ihrem Schlafzimmer ein. Kurz darauf musste die Feuerwehr ausrücken.

München - Am Dienstag, 02.07.2019, kam es gegen 10.00 Uhr im sechsten Stock eines Wohnanwesens in München-Obersendling zu einem Familienstreit zwischen einer 34-jährigen Ehefrau und ihrem 39-jährigen Ehemann. In der Wohnung war auch noch eines der drei Kinder, die 13-jährige Tochter, anwesend.

Nachdem der Ehemann angekündigt hatte, er werde jetzt gehen, schloss sich die Frau im gemeinsamen Schlafzimmer ein. Etwa 15 Minuten später sah der Ehemann durch das Schlüsselloch, dass im Schlafzimmer die Matratze des Bettes in Flammen stand und seine Ehefrau davor kauerte.

München: Frau sperrt sich nach Ehestreit in Schlafzimmer ein - und zündet Bett an

Er trat die Tür ein, zog seine Frau heraus und löschte das Feuer mit Wasser. Die gerufene Feuerwehr München kontrollierte die Wohnung und lüftete durch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Durch den Rettungsdienst wurde die 34-Jährige vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dies aber nach wenigen Stunden wieder verlassen.

Das Kommissariat 13 übernahm die Ermittlungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau die Matratze absichtlich in Brand setzte.

