Heftiges Unwetter bei Auftritt von Star-DJ: Festival abgebrochen - So wehrt sich Veranstalter gegen Vorwürfe

Auch München wurde am Samstagabend von heftigen Unwettern heimgesucht. Ein bekanntes Electro-Festival musste abgebrochen werden.

Update, 23. Juni, 19.30 Uhr: Begonnen hatte das Electro-Festival regulär um 11 Uhr vormittags auf dem Gelände der Olympia-Reitanlage in Riem. Bei anfänglich sonnigem Wetter feierten die Besucher das 10. Jubiläum des Festivals bei guter Stimmung.

Der Berliner Star-DJ Fritz Kalkbrenner hatte seine Show gerade begonnen, als die angekündigte Gewitterfront mit Blitzen und einem Wolkenbruch über das Festivalgelände fegte. Nun musste es schnell gehen: Die Sicherheitskräfte öffneten die Notausgänge und drängten die Massen der Besucher nachdrücklich nach draußen.

Das Festival war zu Ende, für die S-Bahn fing der Stress erst an: Die Menschenmasse überflutete den S-Bahnhof Riem, einige Personen wurden auf den Gleisen gesichtet – vorübergehend ging auf dieser Strecke nichts mehr.

Dem Ärger über das chaotische Ende des Festivals machten viele Fans auf Facebook Luft: „Ihr wart miserabel auf die Situation vorbereitet. Der Sturm war doch die ganze Woche lang angekündigt“, beschwert sich ein Facebook-User. Sogar Fahrlässigkeit wird dem Veranstalter vorgeworfen: „Ihr hattet so Glück, dass nicht mehr passiert ist!“, schreibt ein Besucher.

Die Veranstalter verteidigten ihr Vorgehen auf Facebook: „Wir mussten die Veranstaltung vorzeitig abbrechen. Eure Sicherheit geht hier natürlich ganz klar vor“, posteten sie. Dieses Ziel zumindest scheinen sie erreicht zu haben: Den Sicherheitskräften wurden keine Verletzungen gemeldet. Wer sich trockengelegt hatte, konnte auf einer der After-Show-Partys in den Clubs Harry Klein, Rote Sonne und Pacha Munich weiterfeiern.

Die Erstmeldung zum plötzlichen Abbruch des Festivals „Ilse of Summer“

München - Ausgerechnet als Fritz Kalkbrenner so richtig loslegen wollte, zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Während des Auftritts des Berliner Star-DJs musste das Electro-Festival „Isle of Summer“ auf der Reitanlage in München-Riem am Samstagabend abgebrochen werden.

Bei Blitz und Donner ergriffen Tausende Besucher die Flucht. Nachdem Polizei und Sicherheitskräfte die Notausgänge geöffnet hatten, war der S-Bahnhof Riem vorübergehend so überfüllt, dass es zu Einschränkungen kam. Das berichtet die Abendzeitung.

München: „Isle of Summer“ muss abgebrochen werden - Gäste erheben schwere Vorwürfe

Heftige Unwetter hatten ganz Bayern in den Abendstunden heimgesucht. Über die weiteren Wetter-Entwicklungen am Sonntag halten wir Sie in unserem News-Ticker auf merkur.de* auf dem Laufenden. In den sozialen Netzwerken ließen einige Festival-Gäste kein gutes Haar an den „Isle of Summer“-Veranstaltern.

„Ihr wart leider miserabel auf die Situation vorbereitet“, kritisierte ein Besucher. Ein anderer klagte gar, es seien „fahrlässig Menschenleben gefährdet“ worden. Tenor der Beschwerden: Das Unwetter sei bereits am Samstagvormittag angekündigt worden. Dass eine Absage zu keiner Zeit erwogen wurde, sei schlichtweg unverständlich. In einem Facebook-Post entschuldigten sich die Veranstalter für den Abbruch.

