Geschockte Anwohner finden stark blutenden Mann - kurz zuvor traf er wohl eine fatale Entscheidung

Rätselhafter Fall in München: Anwohner haben vor ihrem Haus einen stark blutenden Mann gefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Schrecklicher Fund in München: Anwohner wurden auf einen stark blutenden Mann aufmerksam.

Die Polizei sicherte mehrere Spuren am Tatort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich umgehend zu melden.

Update vom 23. Dezember, 10.25 Uhr: „Die Ermittlungen stehen noch ziemlich am Anfang“, sagte ein Sprecher am Montag. „Wir gehen aber davon aus, dass sich der 20-Jährige mit dem noch unbekannten Täter getroffen hat, und dass die zwei sich wahrscheinlich gekannt haben.“

Am Tatort - dem Hintereingang eines Mehrfamilienhauses in München-Riem - fanden die Ermittler wie berichtet Munition aus einer Gaswaffe. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihm die Verletzungen mit dieser Waffe zugefügt wurden“, berichtete der Sprecher.

Furchtbare Entdeckung vor Hauseingang: Polizei München nimmt sofort Fahndung auf

Update 22. Dezember, 17 Uhr: Nach Informationen der tz ist der Verletzte ein polizeibekannter Münchner. Er hatte sich offenbar zuvor mit einem Bekannten getroffen, der dem 20-Jährigen eine lebensbedrohliche, stark blutenden Kopfverletzung zufügte und flüchtete. Die Mordkommission ermittelt.

Lesen Sie nachfolgend die Pressemeldung der Polizei München im Wortlaut: „Am Freitag, 20.12.2019, gegen 19.05 Uhr, wurde ein nicht ansprechbarer und stark blutender 20-Jähriger von Anwohnern an einem rückwärtigen Hauszugang eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Böll-Straße aufgefunden.

München: Stark blutenden Mann vor Hauseingang gefunden

Aufgrund des augenscheinlich großen Blutverlustes verständigten sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei sowie den Rettungsdienst. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kam es zu einem Treffen zwischen dem 20-Jährigen und einer noch unbekannten Person, in dessen Verlauf dem 20-Jährigen eine lebensbedrohliche, äußerst stark blutende Kopfverletzung zugefügt wurde.

Er musste wegen seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus behandelt werden und befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Am Tatort wurde auch Munition einer PTB-Waffe (sogenannte „Gaswaffe“) aufgefunden. Der unbekannte Täter dürfte ebenfalls stark mit Blut in Kontakt gekommen sein. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Rätselhafter Fall in München: Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

mm/tz

Über alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt halten wir Sie im München-Ressort von tz.de* auf dem Laufenden.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.