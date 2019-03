Mann will Zigaretten kaufen - kurz, nachdem er die Warteschlange gesehen hat, fahndet die Polizei nach ihm

Geduld scheint nicht zu seinen Stärken zu gehören. Ein Mann ist in München beim Zigarettenkauf komplett ausgerastet. Nun sucht die Polizei nach ihm.

München - Am Sonntag, 17.03.2019, um 00.45 Uhr, standen mehrere Personen am Nachtschalter einer Tankstelle am Frankfurter Ring in München an. Da einem aus der Personenschlange die Warterei offensichtlich zu lange dauerte, lief er zur verschlossenen Glasschiebetür und trat diese auf.

Der unbekannte Mann lief anschließend zum Tresen und sagte dem Kassierer, dass er beiseite gehen solle. Daraufhin schnappte sich der Unbekannte mehrere Packungen Zigaretten aus dem Regal und verließ die Tankstelle anschließend wieder. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann nicht aufgegriffen werden.

München: Mann wird beim Zigarettenkauf rabiat - Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die Personen, welche sich auch in der Warteschlange befanden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unterdessen wird die Landeshauptstadt von unschönen Enthüllungen in Atem gehalten. Alle Informationen zum Polizei-Skandal in München finden Sie bei tz.de*.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.