Anonymer Anruf eingegangen - Polizei ermittelt nach Großeinsatz am Münchner Marienplatz

Auf „Bedrohungslage“ hingewiesen

+ © dpa / Sven Hoppe Aufregung am Marienplatz in München: Ein anonymer Anrufer hatte von einer möglichen Bedrohungslage berichtet (Symbolbild). © dpa / Sven Hoppe

Am Mittwoch kam es zu einem Großeinsatz der Polizei am Marienplatz in München. Ein anonymer Anrufer hatte von einer möglichen Bedrohungslage berichtet.