Touristin (23) am Hauptbahnhof München unterwegs - plötzlich greift ihr Betrunkener an die Brust

Erneut sexuelle Belästigung

+ © dpa / Matthias Balk Ein Betrunkener griff einer Touristin am Hauptbahnhof München an die Brust. (Archivbild) © dpa / Matthias Balk

Zwei Amerikaner sind zu Besuch in München. Als sie am Hauptbahnhof unterwegs sind, kommt ein Mann plötzlich auf die 23-Jährige zu und fasst ihr an die Brust.