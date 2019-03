Obwohl er der Treffpunkt vieler Münchner sein sollte: Anwohner meiden diesen Platz

Über das Publikum am Münchner Hans-Mielich-Platz gibt es immer wieder Klagen. Nun will ein Anwohner den Treffpunkt des Viertels zurückerobern.

München - Julian Göttlicher hat die Nase voll. Wie zahlreichen Untergiesingern ist dem 37-Jährigen ein Schandfleck im Herzen des Münchner Stadtteils ein Dorn im Auge. „Viele meiden die Nordseite des Hans-Mielich-Platzes, weil dort vor allem getrunken wird“, erklärt Göttlicher gegenüber hallo-muenchen.de. Erst vergangenes Jahr wurde ein neuer Maibaum aufgestellt. Die Bürgerinitiative „Mehr Platz zum Leben“ versucht, die Fläche aufzuwerten. Ein beliebter Treffpunkt ist der Hans-Mielich-Platz nur noch bei wenigen.

Anwohner klagen immer wieder über aus dem Ruder gelaufene Besäufnisse. Ein ursprünglich als Kunstprojekt gedachter Pavillon musste Ende des Jahres 2018 entfernt werden. Mehrfach war die Polizei aufgrund von Lärmbelästigungen angerückt. Dort, wo derzeit noch Bänke stehen und ein Schachbrett angebracht ist, treffen sich Gruppen oft schon tagsüber zum gemeinsamen Alkoholkonsum.

München: Anwohner meiden Schandfleck - jetzt soll Platz aufgewertet werden

Wenn es nach Göttlicher geht, dürfte sich das schon bald ändern. „Der Platz soll offener und freundlicher werden“, sagt der 37-Jährige, der mit Frau und Kind ganz in der Nähe wohnt. Helfen soll ausgerechnet ein Pavillon. Göttlicher schwebt eine Art Kiosk vor, an dem man Kaffee trinken, Brettspiele ausleihen und kleinere Speisen zu sich nehmen kann. „Ich glaube, die Belebung des Platzes kommt von selbst, wenn es einen Treffpunkt gibt“, hofft der 37-Jährige aus München.

An warmen Sommerabenden sollen Stühle und Tische Anwohner zum Verweilen einladen. Damit sich auch die jungen Untergiesinger austoben können, regt Göttlicher an, eine Kletterwand aufzubauen. Melly Kieweg von der Bürgerinitiative „Mehr Platz zum Leben“ ist begeistert. „Das würde den Platz sicher aufwerten“, schöpft die Stadtteilaktivistin neue Hoffnung. Der Bezirksausschuss Untergiesing-Harlaching will in seiner nächsten Sitzung über Göttlichers Pläne beraten.

