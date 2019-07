Fahrer flieht unter Drogen: Polizeiauto auf Kreuzung gerammt

Eine gefährliche Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei: Die Beamten fuhren einem verdächtigen Fahrer hinterher. Dabei kollidierte der Streifenwagen mit einem anderen Auto.

Verfolgungsjagd in Münster

Polizeiauto in Unfall verwickelt

Zwei Verletzte

Münster – Einen verdächtigen Wagen beobachtete die Polizei am vergangenen Samstag (20. Juli) im westfälischen Münster. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Als der Fahrer des Autos dies bemerkte, drückte er aufs Gaspedal und flüchtete in Richtung Osttor, wie msl24.de* berichtet.

Die Polizisten schalteten daraufhin Blaulicht und Martinshorn ihres Streifenwagens ein und fuhren dem VW hinterher. Bei einem Abbiegemanöver kam es dann jedoch zum Unfall: Die Beamten aus Münster kollidierten mit ihrem Auto mit einem kreuzenden Mercedes, der in Richtung Westfalenstraße unterwegs war.

Zwei Verletzte nach Unfall in Münster

Dabei wurden der Beifahrer des Polizeiautos sowie der Fahrer des Mercedes' leicht verletzt. Beide Wagen wurden sichergestellt. Währenddessen war der VW-Fahrer in Münster noch auf der Flucht. Bis zum Tag darauf.

Am Sonntag (21. Juli) entdeckte ein Zeuge gegen 4.10 Uhr ein Auto mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht in einem Straßengraben liegen. Der 31-Jähriger alarmierte daraufhin die Polizei. In der Nähe des Wagens konnten die Beamten den Fahrer antreffen. Es handelte sich dabei um den flüchtigen VW-Fahrer aus Münster.

Münster: Fahrer festgenommen

Der 24-Jährige gab gegenüber der Polizei aus Münster zu, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Der VW war zudem als gestohlen gemeldet. Einen Führerschein besaß der Mann ebenfalls nicht. Er wurde umgehend festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

