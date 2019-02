Feuerwehr entsetzt: Gaffer behindern Einsatzkräfte und pöbeln sie auch noch an

Für Entsetzen sorgte ein Fall in der Nähe von Münster: Die Feuerwehr musste eine Person in der Innenstadt wiederbeleben. Dabei wurden sie von Gaffern gestört und bepöbelt. Jetzt ließ die Feuerwehr ihren Frust auf Facebook raus.

Münster – So traurig es ist: Gaffer begleiten die Arbeit von Notärzten und Feuerwehrmännern tagtäglich. Mitunter belassen es die umstehenden Personen nicht bloß beim Gaffen. Das mussten jetzt Einsatzkräfte einmal mehr erleben.

Vor wenigen Tagen rückte die Feuerwehr Ahlen (Westfalen) zu einem Einsatz in der Innenstadt aus. Eine Person lag in der Fußgängerzone und musste wiederbelebt werden. Die Einsatzkräfte mussten sich zunächst den Weg durch die Menschenmenge bahnen. "An der Einsatzstelle angekommen wurden die Ersteintreffenden mit den freundlichen Worten: 'Wo seid ihr so lange gewesen?' begrüßt, heißt es auf deren Facebook-Seite.

Gaffer bepöbeln Einsatzkräfte

Doch damit nicht genug. Die Gaffer beließen es nicht nur bei solchen Sprüchen. Was sich vor Ort für weitere Szenen abspielten, lesen Sie auf msl24.de*.

