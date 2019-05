Kassiererin mit Beil bedroht: Brutaler Überfall auf Supermarkt

Plötzlich betrat ein maskierter Mann mit einem Beil das Geschäft: Am Mittwoch ereignete sich ein brutaler Raub in Münster-Handorf. Er drohte einer Kassiererin mit der Waffe.

Münster – Am Mittwoch (8. Mai) ereignete sich in einem Supermarkt an der Vennemannstraße in Handorf ein Überfall. Gegen 10.50 Uhr betrat ein maskierter Mann mit einem Beil den Verkaufsraum, wie msl24.de* berichtet.

Der Unbekannte schlug mit der Waffe auf den Tresen und verlangte nach dem Bargeld aus der Kasse. Als die schockierte Kassiererin aus Münster der Aufforderung nicht direkt nachkam, fuchtelte der Täter mit dem Beil in der Luft herum und schlug danach ein zweites Mal auf den Tresen.

Münster: Täter entkommt mit Beute

Die Kassiererin übergab dem Unbekannten schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Täter flüchtete im Anschluss mit der Beute aus dem Supermarkt in Richtung Werseblick. Nun sucht die Polizei Münster nach dem Mann und bittet Zeugen, die Hinweise liefern können, sich zu melden (0251/ 27 50). Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

zwischen 1,80 und 190 Meter groß

schlank

helle Gesichtsfarbe

helle Stimme

spricht hochdeutsch

bekleidet mit einem dunklen Parka und hellen Handschuhen

verdeckt sein Gesicht mit gelber Sonnenbrille und weißer Atemschutzhaube



*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.