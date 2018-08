Darum rufen Marathon-Organisatoren in Münster zum tätowieren auf

Liebe geht unter die Haut. Das denken sich offenbar auch die Organisatoren des Münster-Marathons. Sie rufen jetzt zum Tätowieren ihres eigenen Logos auf. Das hat einen besonderen Grund.

Münster – Am 9. September ist es soweit. Knapp 2400 Teilnehmer werden an diesem Tag ab 9 Uhr in Münster zum Marathon erwartet. Zum siebten Mal findet das Laufereignis nun in der Westfalenmetropole statt. Mit den Staffel-, Gesundheits- und Charityläufen werden an dem Tag fast 9000 Läufer an den Start gehen.

Für dieses Jahr haben sich die Organisatoren eine besondere Aktion ausgedacht. Sie rufen die Marathon-Fans dazu auf, sich das offizielle Logo unter die Haut stechen zu lassen. Was es mit dem Aufruf auf sich hat, lesen Sie auf msl24.de.*

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa