Nach brutalem Überfall: Dieb entpuppt sich als Serientäter – er ist erst 21

Bereits Mitte Mai wurde ein 21-Jähriger festgenommen, der bei einem Raubüberfall von Passanten erkannt wurde. Nun hat die Polizei eine weitere Vermutung.

Update vom 31. Mai 2019: Nach dem Überfall auf den Discounter Netto sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Die Hinweise haben sich nun verdichtet, dass der 21-Jährige für weitere Delikte in Münster verantwortlich ist. In Münster-Roxel kam es seit Juni 2018 zu mehreren Überfällen: Netto wurde in diesem Zeitraum zweimal gestürmt, viermal traf es die Westfalen-Tankstelle und zweimal eine Rastanlage. Ein niedriger vierstelliger Eurobetrag kam dabei insgesamt heraus. Die Polizei vermutet, dass auch diese Überfälle von dem 21-Jährigen ausgeführt wurden. Der junge Mann äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Meldung vom 20. Mai 2019: Kurz vor Ladenschluss, gegen 22 Uhr, betrat ein Mann am Freitag mit Sturmhaube einen Supermarkt an der Wulfertstraße. Er zog eine Waffe, bedrohte damit die Kassiererin und forderte Geld, wie msl24.de berichtet.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schoss der Räuber mit der Gaspistole zwei Mal in Richtung Boden. Dann schlug er die Kassiererin aus Münster ins Gesicht.

Münster: Räuber flieht auf Fahrrad

Ein weiterer Mitarbeiter des Geschäfts in Münster hatte die Schüsse gehört und eilte seiner Kollegin zur Hilfe. Als der Räuber ihn sah, ergriff er die Flucht auf einem Fahrrad – ohne Beute. Passanten, die den Täter vor dem Supermarkt sahen, erkannten ihn. Sie konnten den alarmierten Polizisten seinen Namen nennen.

Die Beamten konnten den 21-jährigen Münsteraner an seiner Wohnanschrift festnehmen. In der Wohnung entdeckten sie die Sturmhaube sowie die Gaspistole. Ein Richter erließ einen Haftbefehl: Der junge Räuber sitzt nun in Untersuchungshaft.

