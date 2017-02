Bluttat in München: Polizei fahndet nach dem Lebensgefährten

München - Am Montagnachmittag wurde im Münchner Norden eine 33-Jährige erstochen. Die Polizei sucht fieberhaft nach dem dringend tatverdächtigen Partner (27).

In München erschüttert eine besonders grausame Tat die ganze Stadt:

Am Montagnachmittag wird in einer Doppelhaushälfte in Freimann eine 33-Jährige mit einem Messer mehrfach schwer attackiert. Ein Nachbar alarmiert sofort die Sanitäter, trotzdem verblutet die Frau wenig später im Krankenhaus. Ihr 27-jähriger Partner ergreift vor Eintreffen der Notärzte die Flucht. Die Polizei fahndet auf Hochtouren nach dem Tatverdächtigen.

Alle weiteren Informationen zu dieser Horrortat lesen Sie auf unserem Partnerportal in München tz.de.

jl