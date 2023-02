Sie spielte in mehr als 120 Filmen und Serien mit: Schauspiel-Ikone Nadja Tiller ist tot

Von: Martina Lippl

Schauspielerin Nadja Tiller, hier bei einer TV-Aufzeichnung der NDR Show, ist tot (Archivfoto). © Hein Hartmann/imago

Die Schauspielerin ist einer der bekanntesten Filmstars der 1950er und 1960er Jahren. Jetzt ist Nadja Tiller laut Medienberichten gestorben.

Hamburg – Wie Bild berichtet, ist die Schauspielerin Nadja Tiller im Alter von 93 Jahren verstorben. Ihren großen Durchbruch feierte die gebürtige Österreicherin mit dem Film „Das Mädchen Rosemarie“ (1958). In diesem Film spielte sie das Luxus-Callgirl Nitribitt.

Schauspiel-Ikone Nadja Tiller tot

Die Schauspiel-Legende verbrachte ihre letzten Jahre im Seniorenheim Augustinum in Hamburg. Ihre Tochter Natascha Giller bestätigte den traurigen Verlust. Das berichtet Bunte.de: „Meine Mutter starb heute Nacht im Augustinum in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein.“ Nadja Tiller wünsche sich demnach eine Seebestattung, wie auch ihr 2011 verstorbener Ehemann Walter Tiller. Mit dem Schauspielkollegen war sie bis zu seinem Tod 55 Jahre lang glücklich verheiratet.

Nadja Tiller feierte 1958 ihren Durchbruch mit „Das Mädchen Rosemarie“

Nadja Tiller spielte im Laufe ihrer Karriere in mehr als 120 Filmen und Serien mit. Ab 1945 studierte sie am Max-Reinhardt-Seminar und bis 1949 an der Musik- und Schauspielakademie. 1949 wurde die Schauspielerin zur „Miss Austria“ gewählt. Dann folgten zahlreiche Rollen. Nach „Das Mädchen Rosemarie“ spielte Tiller 1962 auch in „Lulu“ an der Seite von Mario Adorf mit. (ml)