Akku-Ladegerät explodiert - Mann stirbt an schweren Verletzungen

Die Explosion eines Akku-Ladegeräts hat einen Mann in Hamburg tödlich verletzt (Symbolbild)

Ein Mann muss nach der Explosion eines Akku-Ladegeräts ins Krankenhaus. Dort erliegt seinen schweren Verletzungen. Über die Explosion rätseln die Ermittler.

Hamburg - Bei der Explosion eines Akku-Ladegeräts ist ein Mann in Hamburg tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 26-Jährige hatte am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten, als das Ladegerät explodierte.

Rettungskräfte hatten ihn noch am Unfallort wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.

Unklarheit über Explosion des Akku-Ladegeräts

Zunächst war unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte und um welches Ladegerät es sich handelt. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen.

dpa/glomex