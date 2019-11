Kleinkind (1) zu laut? Bäckerei erteilt junger Mutter Hausverbot

Eine junge Mutter versteht die Welt nicht mehr. Eine Bäckerei im Sauerland erteilt ihr Hausverbot - weil ihr Kleinkind zu laut ist. Sogar die Polizei rückt an.

Eine Bäckerei in Neuenrade/NRW erteilt einer Mutter Hausverbot

in Neuenrade/NRW erteilt einer Mutter Offenbar weil ihr Kleinkind zu laut war

Die Bäckerei äußert sich: "Wir haben nichts gegen Kinder."

Aufreger in der beschaulichen Kleinstadt Neuenrade im Sauerland. Eine Bäckerei erteilte einer jungen Mutter und ihrem 21 Monate alten Sohn Hausverbot. Nach Darstellung der Mutter, weil das Kleinkind zu laut war. Die Bäckerei bestreitet das und teilte mit: "Wir haben nichts gegen Kinder."

Neuenrade: Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen Bäckerei

Mutter und Sohn waren in der Bäckerei regelmäßig zu Gast. Als sie belegte Brötchen kaufen wollte, eskalierte die Situation. „Wir haben Hausverbot, weil unser 21 Monate alter Sohn angeblich zu laut ist. Ich finde, so kann und darf man in Deutschland nicht mit Kindern umgehen“, sagte Anja Teschner.

Nach Hausverbot: Mutter will Verkäuferin zur Rede stellen - Polizei-Einsatz

Das ließ die junge Mutter nicht auf sich sitzen und wollte das Bäckerei-Personal gemeinsam mit ihrem Mann zur Rede stellen. Was dann passierte und warum die Polizei anrückte, lesen Sie bei come-on.de.*

