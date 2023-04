Neuer Meilenstein für die BUGA23 in Mannheim – ein Hoch auf den Dauerkartenverkauf

Kurz vor Eröffnung

Die BUGA23 steht kurz vor der Eröffnung und erreicht einen neuen „Meilenstein“. Mit der 50.000sten verkauften Dauerkarte scheinen die Vorbereitungen glatt zu laufen – doch noch ist einiges zu tun. Was das ist, erfahren Sie hier:

Mannheim - Für die Organisatoren der BUGA23, die am 14. April auf dem ehemaligen US-Militärgelände Spinelli und im Luisenpark in Mannheim eröffnet wird, dürfte es ein schönes Ostergeschenk sein: „Wir sind sehr stolz,…“, sagt BUGA23-Geschäftsführer Michael Schnellbach. Worauf? Möglicherweise ein bisschen auf sich selbst – aber ganz sicher auch auf Janina Cammilleri. Die nämlich erstand am 6. April die 50.000ste Dauerkarte zur anstehenden Bundesgartenschau in der Quadratestadt. trotz allem bleibt auf dem Gelände viel zu tun.

Die Begeisterung kann man verstehen. Die Bundesgartenschau soll ein Mega-Event werden, das deutschlandweit Beachtung finden soll. Zur Eröffnung geben sich neben Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz immerhin auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und gar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehre. (mko)

