Neues 360-Grad-Erlebnis im Europa-Park: Die Geschichte von Nikola Tesla

Von: Sina Alonso Garcia

Im Traumzeit-Dome lernen Besucher des Europa-Parks den Erfinder Nikola Tesla und seine Heimat Kroatien kennen. © Europa-Park

Zum Saisonstart 2023 nimmt der Traumzeit-Dome im Europa-Park die Besucher mit auf ein 360-Grad-Abenteuer rund um den kroatischen Erfinder Nikola Tesla. Der Film dient als Vorgeschmack auf den neuen Themenbereich Kroatien.

Rust - Bis zur Eröffnung der neuen Tesla-Achterbahn im Europa-Park müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es jedoch schon jetzt: Im Traumzeit-Dome zeigt der Europa-Park seit kurzem ein Filmabenteuer rund um den kroatischen Visionär Nikola Tesla (1856-1943). In der 360-Grad-Schau begleiten Zuschauer den Erfinder bei seinen bahnbrechenden Experimenten zur Elektrizität im 19. Jahrhundert und erkunden mit ihm seine Heimat Kroatien.

In „Nikola Tesla‘s Beautiful Croatia“ begeben sich die Besucher auf eine multimediale Reise von Dubrovnik vorbei an traumhaften Küstenlandschaften bis in die wilde Natur eines Nationalparks. Städte vergangener Zeiten und rauschende Wasserfälle laden zum Abschalten und Träumen ein. Die Entdeckungstour beginnt inmitten des Labors von Nikola Tesla, wo seine revolutionären Erfindungen ihren Lauf nahmen.

Traumzeit-Dome im Europa-Park neu aufgebaut

Bis jetzt wurde der neue Themenbereich Kroatien noch nicht eröffnet. Die Bauarbeiten erfordern im Park allerdings einige Veränderungen. Um die Fläche rund um die gigantische neue Achterbahn freizumachen, musste der Traumzeit-Dome zur Saison 2022 abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Standort ist noch immer Griechenland. Seit ihrer Eröffnung 2015 zieht die weiße Kuppel mit einem Durchmesser von 25 Metern mit ihrer beeindruckenden Projektionsshow zahlreiche Besucher an. Im Wartebereich gibt derzeit eine Ausstellung spannende Ausblicke auf die neue Achterbahn.

Filmtitel: Nikola Tesla‘s Beautiful Croatia

Lage: Griechenland

Dauer: 9 Minuten

Spielzeiten: Ab 9.15 Uhr mehrmals täglich

Neben dem Film im Traumzeit-Dome dürfen sich Besucher im Jahr 2023 noch auf ein weiteres Highlight in Zusammenhang mit Nikola Tesla freuen. So kündigte der Europa-Park ein 4D-Erlebnis rund um den kroatischen Erfinder im Magic Cinema für den kommenden Herbst an. Wind, Duft und bewegliche Sitze lassen das Abenteuer real wirken.

Obwohl die neue Tesla-Achterbahn erst im Jahr 2024 eröffnen wird, heizt der Europa-Park die Vorfreude der Fans schon jetzt durch zahlreiche Aktionen an. Kürzlich wurde etwa ein „Onride“-Film für die neue Achterbahn enthüllt, der Adrenalin-Junkies auf eine virtuelle Fahrt im Voltron Coaster mitnimmt. Der Schienenverlauf wurde computeranimiert und originalgetreu nachgestellt.

Auch, wenn es bis zur Eröffnung des Voltron Coasters noch eine Weile hin ist: Bereits in der neuen Saison 2023 warten einige spannende Neuheiten im Europa-Park auf die Besucher. Die Nachfrage nach den Resort Pässen ist groß: Schon vor dem Saisonstart am 25. März waren die Jahreskarten restlos ausverkauft.